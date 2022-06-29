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Fransız mutfağının vazgeçilmezi kruvasan poğaça tarifi! Evde en pratik kruvasan poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

29.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kruvasan, özellikle kahve ve çayın yanında aranan lezzetlerin başında geliyor. Evde de çok pratik bir şekilde kruvasanın poğaça türünü yani 'kruvasan poğaça' tarifini hazırlayabilmek mümkün. İşte Fransız mutfağının vazgeçilmezi kruvasan poğaça tarifi!

Fransız mutfağının vazgeçilmezi kruvasan poğaça tarifi! Evde en pratik kruvasan poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Fransa'da ve tüm dünyada ünü yayılmış olan kruvasan, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinin başında geliyor. Özellikle kahveyle tüketilen krvuasan, poğaça şeklinde de hazırlanabiliyor. Biz de kat kat ve kendine özgü lezzetli hamuruyla bilinen kruvasan poğaça tarifini sizler için derledik.

KRUVASAN POĞAÇA MALZEMELERİ NELER?

2 çay kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
4,5-5 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta akı
1 paket instant maya

Kruvasa poğaçanın arasına sürmek için malzemeler:

100 gram tereyağı

İç harcı için gerekli malzemeler:

Çeyrek demet maydanoz
150 gr beyaz peynir

Üzeri için gerekli malzemeler:

Susam ya da çörekotu
Yumurta sarısı

KRUVASAN POĞAÇA TARİFİ!

Öncelikle kruvasan yapımına başlarken bir kaba ılık suyu aldıktan sonra sıvı yağ, toz şeker, tuz, ılık süt, yumurta akını ilave edin ve karışımı karıştırmaya başlayın.
Hazırlamaya başladığınız karışıma yavaş yavaş un ekleyin ve yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edene dek karıştırmaya devam edin.

Toparlanmış olan hamuru üzerine bir örtü ekleyerek 1 saat civarı mayalanmaya bırakın. Yeteri kadar bekleyin ve bekletmiş olduğunuz hamuru un serpilmiş tezgahta yoğurarak yeniden toplayın. Hamuru toplamda 9 eşit bezeye bölmelisiniz.

Hamuru hazırladığınız tezgahı yeniden unlayın ve sonra bir merdane yardımıyla
ilk bezeyi tabak büyüklüğünde açın ve tabağa alın.

Üst kısmına oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını güzelce sürün. Diğer bezeleri de aynı şekilde tabak büyüklüğünde açmaya devam edin ve aralarına tereyağı sürün. Hepsine uyguladıktan sonra son bezenin üzerine tereyağı sürmemelisiniz.

Üst üste eklenen bezeleri üstüne bastırarak genişletin. Üzerine biraz un serpin ve ardından açabildiğiniz açın. Şimdi ise açtığınız hamuru 12 eşit parçaya bölmelisiniz.

Hazırladığınız hamurlar üçgen şekilde olmalı. İçerisine iç harçtan ekleyin ve geniş taraftan ince tarafa doğru hamurları sardıktan sonra artık tepsiye yerleştirebilirsiniz.

Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz poğaçaları yaklaşık 15 dakika boyunca mayalanması için bekletmelisiniz. Ardından üzerine iyice yumurta sarısı sürün.

İsteğe bağlı olarak kruvasan poğaçanıza susam ve çörekotu de ekleyebilirsiniz.
Şimdi ise fırına verme kısmına geldik. Hazırladığınız kruvasan poğaçları 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika kadar bir sürede pişirin. Üzerleri kızarıp piştiğini fark ettiğiniz kruvasan poğaçalarınızı fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun!

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poğaça tarifi Fransa
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