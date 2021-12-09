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  4. Kırıkkale'de büyük korku yaşatan kaza! Freni boşalan minibüs başka bir araca çarpıp iş yerine böyle daldı

Kırıkkale'de büyük korku yaşatan kaza! Freni boşalan minibüs başka bir araca çarpıp iş yerine böyle daldı

09.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, park halindeyken freni boşalan minibüs, hafif ticari araca ve bir iş yerinin tente demirine çarptı. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi Şehit Polis Memuru Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta meydana geldi.

APARTMAN SAKİNLERİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu geriye kaçmaya başladı. Yokuş aşağı giden minibüs, park halinde bulunan Süleyman Cem Arslan'a ait hafif ticari araca ve iş yerinin balkonunda bulunan tente demirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs iş yerinin balkonuna çıkarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı iş yerinin üzerindeki apartmanda oturanlar ise sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Minibüs, iş yeri ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde, park halindeki minibüsün freni boşaldıktan sonra tepe aşağı geriye doğru gelerek iş yerine ve hafif ticari araca çarptığı yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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