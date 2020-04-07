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Friends'in özel bölümü çekildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

Çekimlerin koronavirüs engeline takıldığı öne sürülse de Friends'in oyuncusu Matt LeBlanc özel bölümün çekildiğini açıkladı.

Friends'in özel bölümü çekildi

1990’lı yılların fenomen gençlik dizilerinden Friends’in 16 yıl sonra çevrilecek olan özel bölüm çekimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceği öne sürülmüştü. Ancak Beyazperde’nin haberine göre HBO Max'in Friends özel buluşması için çekimlerin daha önce yapılmış olduğu anlaşılıyor.

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Oyuncu Matt LeBlanc'ın geçtiğimiz gün The Kelly Clarkson Show'un yeni bölümünde yer alacağı bir fragmanla açıklandı. Başarılı aktörün, programın fragmanında, dizinin özel çekiminin yapılıp yapılmadığı sorulduğunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

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LeBlanc, özel olarak tasarlanan Friends bölümünü "Altımız birlikte eski güzel günlerden bahsediyoruz. Beklendiği gibi, grubu senaryo olmadan bir araya getirdik. Bu, bir bölümden daha fazlası" diye tanımlıyor.

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Friends özel bölümünün çekimlerinin ne zaman yapıldığı belli değil. Bunu tam olarak röportajdan anlamamız mümkün değil ancak, LeBlanc'ın güncellemesi, 26 Mart'ta Jimmy Kimmel Live'de yer alan ve prodüksiyonun aşamasının gerçekleşmesinin beklendiğini doğrulayan Courteney Cox'un haberinin üzerine bilgiyi daha da sağlamlaştırmış oluyor. Kısacası, bölüm hazır ve salgın izin verdiğinde post prodüksiyon aşamasıyla izlenebilir hale gelecek.

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Orijinal dizi gibi yeniden çevrimde de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşacak.

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Friends, yayınlandığı yıllarda ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizinin Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

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Friends, özel bölüm,

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