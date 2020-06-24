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Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, diziyi neden hiç izlemediğini açıkladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Variety'nin "Actors on Actors" serisi kapsamında Jennifer Aniston ile görüntülü konuşan Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim" diyerek nedenini açıkladı.

Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, diziyi neden hiç izlemediğini açıkladı

90'lı yılların ünlü gençlik dizisi Friends'in Türkiye'de de hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Dizinin yıllar sonra yeniden özel bölümle ekrana geleceği haberiyle gündemde olan dizinin oyuncularından Lisa Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim" sözleriyle hayranlarını şaşırttı.

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Variety'nin "Actors on Actors" serisi kapsamında dizinin bir diğer oyuncusu Jennifer Aniston ile uzaktan görüntülü konuşma gerçekleştiren Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim. Hala izlemiyorum çünkü bir gün oturup birlikte izleriz diye umut ediyorum" ifadesini kullandı.

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Kudrow, bir televizyon dizisinin 10 sezonunda rol almanın kendisinde "bağlanma problemine" yol açtığını söyledi. Dizide Phoebe karakterine hayat veren Kudrow'un aksine Friends'in Rachel Green'i Aniston ise son zamanlarda dizinin bölümlerini tekrar izlediğini söyledi.

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Dizinin ilk okuma provasından bahseden Aniston, Kudrow'la ilk tanıştığı ana ait anılarının son derece canlı olduğunu söylerek şu ifadeyi kullandı:
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"Tam bir Phoebe Buffay kıyafeti giyiyordun, böyle beyaz keten bir hippi gömleği ve bir sürü deniz kabuğu ve kolye takmıştın. Küçük sarı buklelerin vardı."

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Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ın yer aldığı Friends ekibinin yıllar sona yeniden bir araya gelip çekeceği özel bölüm ağustos ayına ertelendi.

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