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Frostpunk 2 sistem gereksinimleri - Frostpunk 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Melek Nacar Melek Nacar
08.10.2024 13:14
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Frostpunk 2, 11 bit studios tarafından geliştirilen kıyamet sonrası bir dünyada geçen şehir yönetimi ve hayatta kalma temalı bir strateji oyunudur. İlki 2018'de yayınlanan Frostpunk oyununun devamı niteliğindedir. Frostpunk 2 sistem gereksinimleri bir önceki oyuna göre daha yüksektir.

Frostpunk 2 sistem gereksinimleri - Frostpunk 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

İnsanlığın donmuş bir dünyada hayatta kalmak için büyük çabalar sarf ettiği bir dönemi konu alan Frostpunk 2'de ana odak, ilk oyundaki kömür tabanlı enerji kaynağının aksine, petrol olmuştur. Oyun grafik ve performans açısından bir önceki oyuna kıyasla daha yoğun bir deneyim sunmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri oyuncuların sorunsuz bir deneyim yaşaması için elzemdir.

Frostpunk 2 nedir?

Frostpunk 2, 11 bit studios'un geliştirdiği ve 2018'de çıkan ilk oyunun devamı niteliğindeki bir strateji ve hayatta kalma oyunudur. Oyunda oyuncular, buzla kaplı bir dünyada şehirlerini yönetirken zorlu iklim koşullarına karşı mücadele ederler. Bu oyunda kömür yerine petrol kaynakları kullanılır. İlk oyun olan Frostpunk'un ardından bu devam oyunu daha geniş bir deneyim sunmaktadır.

Frostpunk 2 nasıl oynanır?

Zorlu bir iklimde şehir yönetimi ve hayatta kalma temalarını harmanlayan Frostpunk 2, bir strateji oyunudur. Oyuncular, kaynakları yöneterek ve şehir inşa ederek toplumlarını hayatta tutmaya çalışırken, çeşitli sosyal dinamikleri dengelemek zorundadır. Bu oyunda, oyuncular petrol gibi yeni enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretimini optimize ederken, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve moral sağlamak için stratejik kararlar almalıdır. Ahlaki ikilemler oyuncuların alacağı kararların uzun vadeli sonuçlarını belirleyerek derin bir oyun deneyimi sunar.

Frostpunk 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Frostpunk 2 minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 550 4 GB VRAM / NVIDIA GTX 1050Ti 4 GB VRAM / INTEL ARC A310 4GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan (SSD gereklidir)

Frostpunk 2 önerilen sistem gereksinimleri ise;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700x / Intel Core i7-10700
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 5700 8 GB VRAM / NVIDIA 2060 Super RTX 8 GB VRAM / INTEL ARC A770 8GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan (SSD gereklidir)
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Anahtar Kelimeler:
Oyun sistem
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