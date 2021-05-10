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  4. FSM Köprüsü'nde tek tekerle ilerleyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

FSM Köprüsü'nde tek tekerle ilerleyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

10.05.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, motosikletin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalıştığı sırada kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

FSM Köprüsü'nde tek tekerle ilerleyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı.

250 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza sonrası motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, sürücü ise köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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