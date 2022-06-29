Fuhuş operasyonunda iğrenç detaylar! Referansla kabul edip katalogdan seçtirmişler

Bursa merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Müşterilerini artırmak isteyen şebekenin referans yöntemi kullandığı belirlenirken, yine müşterilerine katalog yolladığı tespit edildi...

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

CEP TELEFONLARI VE PARALARA EL KONULDU

Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

MÜŞTERİLERLE KATALOG ÜZERİNDEN ANLAŞMIŞLAR

Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. (DHA)



