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Fuhuş, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar... Epstein davasında kan donduran detaylar! Haluk Levent o görüntüleri önce paylaştı sonra sildi

10.01.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının beşinci ve son bölümü yayınlandı. Kan donduran detayların ortaya çıktığı davaya dair Haluk Levent bazı paylaşımlar yaptı. 'Görüntülerden rahatsız olan çok kişi var' diyen ünlü isim gönderisini kısa sürede sildi.

ABD'de fuhuş, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden ABD'li iş adamı Jeffrey Epstein’in "fuhuş adasıyla" ilgili dava dosyalarının beşinci ve son bölümü yayınlandı.

Yaklaşık bin 400 sayfalık belgelerde Epstein'in ifadeleri yer alıyor. Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti.

Tüm bu gelişmeler gündemi sarsarken konuya dair bir paylaşımda ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten geldi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Levent; 'İçimin acıdığı gibi hepinizin de içi acıdı. Yüreği sızladı. Paylaşımı kaldırıyorum. Görüntülerden rahatsız olan çok kişi var. Ama bu paylaşım ortadan kaldırıldıktan sonra bu çocukların acıları ortadan kalkmayacak bileseniz. Sadece duymayacak görmeyeceksiniz' ifadelerini kullanarak çocuklara ait bazı görüntüleri paylaştı.

haluk levent paylaşım

Levent görüntülere; 'Dün geceden beri uyutmadı bu görüntüler. Epstein görüntülerimi bilmiyorum. Doğru ise felaket. Dünyanın ayağa kalması ya da batması lazım' notunu düştü.

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Haluk Levent ünlü şarkıcı ele jeffrey
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