Pedofil Jeffrey Epstein belgelerinde şoke eden iddia: "17 yaşındayken Prens Andrew ile seks yapmam için..."

Son yılların en korkunç taciz ve cinsel suçlarından birinin kurbanı olan Virginia Giuffre iddialarıyla yeniden gündemde.

2001 yılında, 17 yaşındayken Londra'da Prens Andrew ile ilişkiye girmesi için milyarder Epstein ve sevgilisi Maxwell tarafından zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'nun monarşi içindeki yerini de sarsan ifadeleriyle kan dondurdu.

Tüm dünyada gündem olan taciz skandalının mağdurlarından Virginia Giuffre, yeni ortaya çıkan belgelerde pedofil Jeffrey Epstein'in 17 yaşındayken Prens Andrew ile seks yapması için kendisine 15.000 dolar ödediğini iddia ediyor.

40 yaşındaki kadın bu iddiaları 2016 yılında yeminli ifade verirken dile getirmişti.

KRALİYET KÖŞKÜNDEN UZAKLAŞTIRILACAK MI?

Yeni ortaya çıkan belgeler sonrası, Kral Charles'ın kardeşi Andrew'u Kraliyet Köşkü'ndeki evinden çıkarmayı düşündüğü söylenirken, kraliyet ailesinin seks suçlusu ile olan dostluğunun hangi yöne evrileceği merak konusu.

Ancak prense yakın kaynaklar ise "Kraliyet ailesinde daha agresif bir tutum takınacak insanlar var ama bu ailede kan sudan daha kalındır" yorumunda bulunuyor.





