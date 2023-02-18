Ünlü sunucu Ece Üner canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Depremzede çocuğun muhabirin saçını okşadığı anlarda duygulandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük çaplı yıkıma neden oldu. Enkazların altında vatandaşların kurtarılması için zamana karşı bir yarış yapılırken depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye’den ve dünyadan pek çok yardım gönderildi. 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgelerinde çadır kentler kuruldu. Tv100 muhabiri Esma Murat’ın Adıyaman’daki bir çadır kentte son durumu anlattığı dakikalar duygusal anlara sahne oldu. Depremzede bir kız çocuğunun muhabirin saçını okşadığı anlar stüdyoda Ece Üner başta olmak üzere herkesi duygulandırdı.

“İLK DEFA GÜLÜMSEDİM”

Deprem bölgesinde Elifnur isimli bir depremzede çocuğun muhabirin saçlarıyla oynadığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Ece Üner, “İlk defa gülümseyebildim. Yani çocuklardan öğreneceğimiz ne kadar çok şey var. Oynamak için Esma’nın saçını bile oynamaya vesile ettiler. Esma’nın güzel saçlarıyla oynadılar az önce. Hayata bağlanmak için o saç telini kullandılar yani çok şey öğrenmemiz lazım. Sebepsiz yere mutlu olmayı; oyun vasıtasıyla hayatla bağ kurmayı… Onların hatrına dönüyor dünya. İlk defa gülümsedim, vesile olduğun için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.