Fulya Zenginer çalışmak zorunda olanlara teşekkür etti

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Her gün işe gitmek zorunda olanlara teşekkür eden Zenginer “Her evde kal! deyişimizde her gün işe gitmek için yola çıkanları kırdığımızı biliyorum… Her evden sıkıldığımızda akşam sevdiklerine dönerken yüreğinde ya bu virüsü eve taşırsam korkusu olan bir sürü insanın olduğunu biliyorum, ve bunu bilmek düşünmek her gün kalbimi kırıyor” dedi.

Oyuncu her şeyi değiştirmek istediğini ama elinden bir şey gelmediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Yapabildiğim şey işlerimi iptal edip eve kapanmak ve elimden gelen bu. Dünyadaki eşitsizliği eşitlemeyi her şeyden çok isterdim. Bir an önce bu kabus bitsin istiyorum pozitif kalmaya ve insanları pozitif tutmaya çalışıyorum… Bu kadar işte. Bugün çalışan, ekonomiyi sistemi düzeni ayakta tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim… Sağlık çalışanlarına, market çalışanlarına, kargoculara, eczacılara, bakkallara, belediye çalışanlarına, polislere… (unuttuklarımı ekleyin lütfen.)”