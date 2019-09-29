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Funda Arar sahnede gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin tecrübeli ismi Funda Arar, "Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde şiddet görüyor ve hatta katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Funda Arar sahnede gözyaşlarını tutamadı

Funda Arar, önceki akşam Vadi Açıkhava’da konser verdi.

Gecenin açılışını kalabalık dansçı grubunun hazırladığı gösteriyle yapan sanatçı, Türk sanat müziği eserleri de seslendirdi.

Arar, 'Neyse' şarkısını okurken gözyaşlarına boğuldu: "Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor."

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Konsere Songül Sarpbaş imzalı bacak yırtmaçlı swaroski taşlarla süslenmiş gri elbise ile çıkan Arar, ikinci bölümde beyaz bir kıyafet giydi.


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