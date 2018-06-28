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Funda Arar sahnede nikâh tazeledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nde sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Funda Arar ve eşi Febyo Taşel’e sürpriz nikah tazeleme töreni düzenlendi

Funda Arar sahnede nikâh tazeledi

Pop müzik sanatçısı Funda Arar, Uluslararası Finike Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında dün sahneye çıktı. Arar, programda hayranlarına temposu yüksek unutulmaz bir gece yaşattı. Programın sonuna doğru sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu ile eşi Dilek Sarıoğlu, evlilik yıl dönümü olan Funda Arar ve eşi Febyo Taşel’e sürpriz nikah tazeleme töreni düzenledi.

Sahne, belediye personelinin hızlı performansıyla nikah töreni için hazırlandı ve sanatçının eşi sahneye davet edildi. Funda Arar’ın şaşkınlık yaşadığı gecede Başkan Sarıoğlu, çiftin nikhını tazeledi. Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun da bir şarkıyla eşlik ettiği nikah töreninde çiftler bir kez daha birbirlerine ’Evet’ dedi.

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Törende Funda Arar’a duvak takıldı. Febyo Taşel, eşinin duvağını açmadan önce yüz görümlüğü kolye taktı. Çiftler, törenin ardından sahneye gelen pastayı keserek birbirine ikram etti. Funda Arar ve eşi Febyo Taşel, sürpriz dolayısıyla Başkan Sarıoğlu ve eşine teşekkür etti. Tören sırasında havai fişek gösterisinin yanı sıra sahnede konfeti atıldı.

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Gerçek nikah törenini aratmayan sürpriz kutlama, konsere gelen izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Başkan Sarıoğlu, Funda Arar ve eşinin evlilik yıldönümü olduğunu öğrendiklerini ve sürpriz tören yapmak istediklerini kaydetti. Başkan Sarıoğlu daha sonra sanatçıya gecenin anısına plaket, yöresel ürünler ve çiçek hediye etti.

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