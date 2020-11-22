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Funda Eryiğit ve Berkun Oya Bir Başkadır setinde aşka yelken açtı

22.11.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Funda Eryiğit ve Berkun Oya Bir Başkadır setinde aşka yelken açtı

"Bir Başkadır" dizisinde “Ruhiye” rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır adlı dijital proje geçen hafta sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Öykü Karayel, Fatih Artman, Derya Karadaş, Tülin Özen, Bige Önal ve Alican Yücesoy’la beraber performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de Funda Eryiğit’ti.

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Dizide 'Ruhiye' rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Funda Eryiğit kimdir? Bir Başkadır Ruhiye kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?Funda Eryiğit kimdir? Bir Başkadır Ruhiye kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?

Eryiğit ve Oya bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.


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