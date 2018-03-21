Furkan Kızılay'dan 'Aslan Ailem' açıklaması

Tek başına alışverişe çıktığını belirten Furkan Kızılay’a ilerleyen saatlerde kız arkadaşı da eşlik etti.

Yıllarca 'Havuç' karakterine hayat verdiği 'Çocuklar Duymasın' dizisinden ayrılıp TRT 1'de yayınlanan 'Aslan Ailem' dizisinde rol almaya başlayan genç oyuncu, yıllar sonra sevenlerinin karşısına farklı bir proje ile çıktığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sezon sonuna kadar TRT 1 ekranında olacağını dile getiren Furkan Kızılay, "Tamamen işime odaklandım. Şu anda yer aldığım proje dışında başka bir şey düşünmüyorum" dedi.