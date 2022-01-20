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Furkan Korkmaz kimdir, aslen nereli? İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında?

20.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İrem Sak'ın aşk itirafından bulunduğu Furkan Korkmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz daha önce beraber görüntülenmişti. İkili, Eylül 2021'de görüntülenmiş ve İrem Sak ilişki iddialarını yalanlamıştı. Peki Furkan Korkmaz kimdir, aslen nereli? İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, mesleği nedir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Furkan Korkmaz kimdir, aslen nereli? İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında?

İrem Sak ve Furkan Korkmaz Eylül 2021'de görüntülenmişti ancak İrem Sak ilişki iddialarını yalanlamıştı. Ünlü oyuncu İrem Sak, son olarak Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı. Peki Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük Furkan Korkmaz'la aşk yaşadığını onayladı. 24 yaşındaki profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Basketbol oynamaya henüz dokuz yaşındayken okul takımında başlayan Furkan Korkmaz ardından Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynamıştır.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının sonrasında Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başlamıştır. 2012 yılında ise 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer olmuştur. Furkan Korkmaz, ayrıca Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazanmıştır.

Korkmaz, 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadelede bulunan pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazanmıştır. Yine aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynamıştır.

Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Basketbolcu, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır. Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giymesinin ardından 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalamıştır.

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İrem Sak
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