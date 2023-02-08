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  4. Futbol dünyasından 2 acı haber daha! İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez ve Kahramanmaraş İstiklal Spor oyuncusu Hakan Doğan hayatını kaybetti

Futbol dünyasından 2 acı haber daha! İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez ve Kahramanmaraş İstiklal Spor oyuncusu Hakan Doğan hayatını kaybetti

08.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet bölgelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Spor dünyasından da birçok kaybın yaşandığı depremde 2 kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamada İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez ile Kahramanmaraş İstiklal Spor’da forma giyen Hakan Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol dünyasından 2 acı haber daha! İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez ve Kahramanmaraş İstiklal Spor oyuncusu Hakan Doğan hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremde enkaz altında kalan ve sonrasında yoğun bakıma alınan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez yaşamını yitirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası enkazdan çıkartılarak yoğun bakıma alınan antrenörümüz İbrahim Halil Ölmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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TFF AÇIKLADI!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise , Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor’da forma giyen Hakan Doğan’ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor’un futbolcusu Hakan Doğan’ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakan Doğan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman’ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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