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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 0 - Yukatel Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Sabo, Umar, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak, Gavranoviç

RİZE (AA) - Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Umar'ın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Lung'u geçen topu Hosseini yatarak kornere çeldi.

27. dakikada Campanharo'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Carole'nin dönüp vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

32. dakikada kazanılan faul atışında, Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, savunmaya çarparak filelere gitmekte olan topu kaleci Lung, son anda çelmeyi başardı.

41. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Campanharo'nun ortasında, penaltı noktasında yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

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Süper Lig Çaykur Rizespor

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