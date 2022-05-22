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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 86 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 74 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Musa), Pesic

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Çağan Kayra Erciyas), Furkan Bayır, Awaziem, Fatih Aksoy, Fer (Dk. 75 İsmail Zehir), Umut Güneş (Dk. 86 Emirhan Aydoğan), Efecan Karaca, Novais, Candeias (Dk. 75 Oğuz Aydın), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo)

Gol: Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Awaziem, Dk. 55 Fer (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

53. dakikada soldan Candeias'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Efecan Karaca'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışında yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Musa'nın pasıyla penaltı noktası civarında müsait durumda topla buluşan Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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