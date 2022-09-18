Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Markovic, Jevtovic, Sagal, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo

Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.

14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz