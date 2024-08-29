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  4. Futbolcu aşkıyla yaş farkı gündem olmuştu! Ala Tokel'in ayrılık sonrası hamlesi herkesi şaşırttı

Futbolcu aşkıyla yaş farkı gündem olmuştu! Ala Tokel'in ayrılık sonrası hamlesi herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 14:29
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Sosyal medya fenomeni Ala Tokel Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü isim geçtiğimiz günlerde kendi aralarında yüzük taktıklarını bile söylemişti. Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım'ın aşkı kısa sürdü. Tokel'in ayrılık sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı.

Futbolcu aşkıyla yaş farkı gündem olmuştu! Ala Tokel'in ayrılık sonrası hamlesi herkesi şaşırttı

MYNET-Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ve ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım bir süredir yaşadıkları aşkla gündemdeydi. Aralarındaki yaş farkı sürekli konuşulan ünlü çiftin aralarında yüzük taktığı bile öğrenilmişti.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Ala Tokel evliliğe dahi yeşil ışık yakmış ve 'doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' demişti.

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Ünlü çiftten üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım'ın aşkı beklenenden kısa sürdü ve ikili ayrılık kararı aldı.

SON PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Ala Tokel'den ayrılık sonrası şaşırtan bir hamle geldi. Telefon elinde bir karesini paylaşan ünlü fenomen fotoğrafa 'buradan da engellendin kocum' notunu düştü.

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Ala Tokel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; 'evlenmeyecektiniz zaten', 'aşkları ne çabuk bitiyor' gibi yorumlar da yapıldı.

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Ala Tokel
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