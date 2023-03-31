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Gabonlu genç kızın cesedi bulunmuştu! Ailesinden ilginç karar: Ölümü aydınlatılana kadar...

31.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulundu. Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesinden ilginç bir karar geldi. Yakınları olay aydınlatılana kadar cenazeyi teslim almayacaklarını ve açıklama istediklerini belirtti. İşte olayın detayları...

Gabonlu genç kızın cesedi bulunmuştu! Ailesinden ilginç karar: Ölümü aydınlatılana kadar...

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan cumartesi akşamından itibaren haber alınamadı. Kızın erkek kardeşi Orphe Moise, durumu yetkililere bildirdi. Pazar günü Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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SUDA BOĞULMUŞ

Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.

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Jandarma ekipleri ise soruşturma kapsamında kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntüleriyle, kızın ormana nasıl gittiği, çaya düştüyse hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışıyor. Dinabongho'nun üzerindeki kıyafetler ve vücudundan alınan örnekler detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı. Ekipler cinayet de dahil tüm ihtimallerin üzerinde dururken, çalışmalarını da sürdürüyor.

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6 AY MORGDA BEKLEYEBİLİR

Dinabongho'nun doğal yollardan ölmediğini, cinayete kurban gittiğini düşünen yakınları cenazeyi teslim almadı. Dinabongho'nun ailesi, elçilik aracılığıyla ilettiği notla, 'Sır ölümün aydınlatılmasından sonra cenazeyi teslim alabileceklerini' ifade ederek, yetkililerden kendilerine açıklama yapılmasını istedi. Öte yandan, şüpheli ölüm vakalarında, olay aydınlatılana kadar cenazenin 6 ay boyunca resmi olarak hastane morgunda kalabileceği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Gabon ceset

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