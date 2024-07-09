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Gaddar'ın Dağhan'ı Çağatay Ulusoy bölüm başı bakın ne kadar kazanmış! Duyanlar inanamadı! 'Neden bittiği belli oldu'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 12:29
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Son olarak Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un diziden bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Ünlü ismin aldığı rakamı duyanlar 'dizinin neden bittiği belli oldu' yorumunu yaptı.

Gaddar'ın Dağhan'ı Çağatay Ulusoy bölüm başı bakın ne kadar kazanmış! Duyanlar inanamadı! 'Neden bittiği belli oldu'

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde ve son olarak Gaddar dizisi ile televizyon ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Dizisi reytinglere yenik düşen Çağatay Ulusoy Gaddar'ın final yapmasının ardında soluğu tatilde aldı.

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Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Gaddar birinci sezonun sonunda final yaptı. Başarılı proje sadece 20 bölüm sürmüş oldu.

Şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Ulusoy lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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ALDIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü oyuncunun Gaddar dizisinden bölüm başı aldığı ücret de ortaya çıktı. Sosyal medyadaki iddialara göre Ulusoy diziden her bir bölüm için 2 Milyon TL kazanmış.

YORUM YAĞDI

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı kazancını duyanlar ise 'dizinin neden bittiği belli oldu', 'Çok para almış', 'Biraz kaşesini düşürebilirdi', 'potansiyeli yüksek bir işin neden harcandığı belli oldu' gibi yorumlar yaptılar.

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Express

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Çağatay Ulusoy GADDAR
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