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Gal Gadot’un rol aldığı Nil’de Ölüm (Death on the Nile) filmi Tunus’ta da yasaklandı

25.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli oyuncu Gal Gadot’un başrolünü üstlendiği Nil’de Ölüm (Death on the Nile) filmi bir ülkede daha yasaklandı. Tunus, filminin gösterimini protestoların ardından yasaklama kararı aldı.

Gal Gadot’un rol aldığı Nil’de Ölüm (Death on the Nile) filmi Tunus’ta da yasaklandı

Kuveyt ve Lübnan'ın ardından Tunus da Nil'de Ölüm (Death on the Nile) filmini gösterimden kaldırdı. Siyonizm karşıtı kadın hareketinin Başkanı Kaouther Saida Chebbi, "Filmin başrol oyuncusu kadın İsrailli ve İsrail ordusunda eğitim gördü ayrıca Filistin topraklarının kolonizasyonunu da destekliyor" dedi.

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TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Filmin başrol oyuncusu Gal Gadot’un geçtiğimiz yıllardaki paylaşımları gösteriminden kaldırılmasında etkili rol oynadı. İsrailli oyuncu, 2 bin 251 Filistinlinin öldüğü 2014 Gazze Savaşı sırasında İsrail ordusunu öven ve Hamas'ı eleştiren mesajlar paylaşmıştı. Gadot’un paylaşımları büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

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