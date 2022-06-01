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Galata Kulesi önünde kendini yakmış, bir anda alev topuna dönmüştü! 'İlk anda illüzyon gösterisi sandım'

01.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Galata Kulesi'nde herkesin gözü önünde dün dehşet verici bir olay yaşandı. Bir kişi herkesin şaşkın bakışları içerisinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Olay Türkiye'nin gündemine otururken yanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ateşi söndüren esnaf Gökhan Özdemir, yaşadıklarını anlatırken kendisine gelen tepkilere de yanıt verdi.

Galata Kulesi önünde kendini yakmış, bir anda alev topuna dönmüştü! 'İlk anda illüzyon gösterisi sandım'

İstanbul Galata Kulesi'nde dün akşam saatlerinde inanılmaz anlar yaşandı. Bir kişi herkesin içinde üstüne benzin dökerek kendini yaktı. Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazıları ise telefonla kayıt almaya başladı. Olay yerinde çevredeki esnafın müdahale ettiği gencin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar meydana gelirken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Şahsa ilk müdahaleyi yaparak ateşi söndüren esnaf Gökhan Özdemir yaşadıklarını anlatırken kendisine gelen tepkilere de yanıt verdi.

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BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay dün akşam saatlerinde Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Eline plastik bir orak alarak Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döküp ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş ve görenleri şoke eden olayda yanan gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yapmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın Galata Kulesi önüne gelerek kendini ateşe vermesi ve bir anda alev topuna dönme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"İLK ANDA İLLÜZYON GÖSTERİSİ SANDIM"

Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Özdemir, “Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim. O yüzde sadece izledim. Sonra dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark ettim. Olayın illüzyon olmadığını fark ettim. Hemen yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim. Yanan kişiyi söndürdüm ve ambulansa haber verdim. 10 dakika sonra ambulans geldi. Şahıs hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada da benim üzerimden yanmasını mı bekledin? diye tabirler kullanmışlar. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Şaşkınlıkla izledim. İlk müdahaleyi de ben yaptım. O sırada çevredekiler fotoğraf ve video çekiyordu. Adamın da üzerinde siyah bir kostüm vardı, elinde de bir orak vardı. Değişik bir giyiniş tarzı vardı. Her şey bir anda oldu” dedi.

ASAS

Kaynak: İHA

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İstanbul
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