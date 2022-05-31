Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

İstanbul Galata Kulesi'nde akşam saatlerinde inanılmaz anlar yaşandı. A.C.T.P. adlı kişi herkesin içinde üstüne benzin dökerek kendini yaktı.

TEKBİR GETİRDİ

Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazıları ise telefonla kayıt almaya başladı. Kendini yakan kişinin tekbir getirmeye devam etmesi ise saniye saniye kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Sosyal medyada çok konuşulan olayda, bir kare kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Kendini yakan şahsı gören bir çift, cep telefonlarını çıkararak selfie çekmeye çalıştı. Yaşanan olay herkesi şoke ederken genç çiftin bu soğukkanlı yaklaşımı görenlere pes dedirtti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.



