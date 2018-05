Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Sezonun bitmesinin ardından hemen transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Bir süredir ismi Sarı- Kırmızılılar ile anılan genç yıldız konusunda çok önemli bir adım atıldı. İstanbul'a gelen Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş ile Florya'da görüşme yapıldı.

Belirlenecek olan yeni yönetimin ardından Emre Mor'un kiralık transferi için Celta ile görüşmelere başlanacak ancak transfer sürecindeki en büyük engel, Celta'nın bu transferden bonservis bedeli talep etmesi olarak gözüküyor. Galatasaray, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katamazsa farklı alternatif planlarını ve satın alma opsiyonlu tekliflerini masanın üzerine koyacak.

EMRE MOR;



Fatih Terim, inanılmaz bir adam ve iyi bir insan. Bunu çok iyi biliyorum. Benimle her konuştuğunda bunu hissediyorum. Bana her zaman inanıyor. Şans verdiği için de büyük bir mutluluk yaşıyorum. Kendimi biliyorum ve Barcelona'da oynayabileceğime inanıyorum. Zaman ne getirir bilinmez. Şu an tek amacım iyi bir futbolcu olabilmek.

(Takvim)