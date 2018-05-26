SPOR

Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Florya'da yapılan görüşmede Bektaş Demirtaş'la el sıkışıldı... Şimdi sıra İspanyol kulübü Celta Vigo ile masaya oturmaya geldi.

Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Sezonun bitmesinin ardından hemen transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Bir süredir ismi Sarı- Kırmızılılar ile anılan genç yıldız konusunda çok önemli bir adım atıldı. İstanbul'a gelen Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş ile Florya'da görüşme yapıldı.

Belirlenecek olan yeni yönetimin ardından Emre Mor'un kiralık transferi için Celta ile görüşmelere başlanacak ancak transfer sürecindeki en büyük engel, Celta'nın bu transferden bonservis bedeli talep etmesi olarak gözüküyor. Galatasaray, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katamazsa farklı alternatif planlarını ve satın alma opsiyonlu tekliflerini masanın üzerine koyacak.

EMRE MOR;

Fatih Terim, inanılmaz bir adam ve iyi bir insan. Bunu çok iyi biliyorum. Benimle her konuştuğunda bunu hissediyorum. Bana her zaman inanıyor. Şans verdiği için de büyük bir mutluluk yaşıyorum. Kendimi biliyorum ve Barcelona'da oynayabileceğime inanıyorum. Zaman ne getirir bilinmez. Şu an tek amacım iyi bir futbolcu olabilmek.

(Takvim)

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!
Sofiane Feghouli 5 aydır sakat sakat oynadığını açıkladı!Sofiane Feghouli 5 aydır sakat sakat oynadığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Mor

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Arda Turan tarihi cezasıyla ilgili ilk kez konuştu!

Arda Turan tarihi cezasıyla ilgili ilk kez konuştu!

Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!

Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!

Sofiane Feghouli 5 aydır sakat sakat oynadığını açıkladı!

Sofiane Feghouli 5 aydır sakat sakat oynadığını açıkladı!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı!

Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı!

Gomis'ten Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

Gomis'ten Türkiye'ye EURO 2024 desteği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.