SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisi için stada gelen taraftarlar bir notla karşılaştı! İşte yönetimin Sarı-Kırmızılı taraftarlardan özel isteği

Süper Lig'işn 25. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Belki de şampiyonluğun düğümünün çözüleceği karşılaşmada ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TARAFTAR NOTLA KARŞILAŞTI

Dev karşılaşmanın başlamasına çok az bir süre kala taraftarlar RAMS Park'a akın ederken stada ulaştıklarında beklemedikleri bir not ile karşılaştı.

Galatasaray yönetimi, stadyumdaki bilgilendirme kağıtlarıyla taraftarların koltuklarına bir not bıraktı. Yönetim taraftarlardan sadece maça odaklanmalarını istedi.

İŞTE O NOT:

GALATASARAY TARAFTARLARIMIZIN DİKKATiNE!

Değerli Galatasaraylılar;

Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz!

Galatasarayımızın iampiyonluk yolundaki en önemli virajinda sahada oynayacak ovuncularimi kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, istegi, arzusu ve sagduyusu çok önemli.

Bugün basari elde edebilmek igin her türlü provokasyonu yapmaktan gekinmeyecek bir ekiple karsi karsiyayiz.

Maç öncesi, maç sirasi ve maç sonrast her firsatta sahada takimimizi, tribünde bizleri tahrik edip hata yaptirmaya çalisacaklar!

Özellikle rakibin sahaya giktigi ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz! Çünkü bundan beslenmek isteyecekler!

Elinizdeki bu bildiriyi okudugunuz su saniyeden itibaren;

Sadece takimimiza, sadece sahaya odaklanin!

• Kuzey tribününde başlatilan tezahüratlara uyum sağlayin, son düdüğe dek bir saniye bile susmayin!

A Rakibin tribünleri tahrik etme çabalarına takılıp maç konsantrasyonunu yitirmeyin!

A Rakibin tahriklerine kapilip sahaya yabanci madde atmayin, kendinizle beraber etraf da kontrol edin ve otokontrolü saglayin!

A Tribünde yaçanabilecek sizmalar ile tribün içi karisiklik çikarmaya çalisanlara kesinlikle müsaade etmeyin!

BUGÜN CAMİAMIZA YAPILAN SALDIRILARI DURDURMA, KURULAN TEZGAHLARI YIKMA GÜNÜDÜR!

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