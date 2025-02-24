Wanda Nara Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı! Totem yaptığını itiraf etti

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Icardi, Fenerbahçe derbisini izlemek üzere İstanbul'a gelirken, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara da İstanbul'a geldi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı saatlerde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 17. Best of Europe Awards ödül törenine katılacak olan Wanda Nara’ya “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülü verilecek.
Öte yandan Nara, yaptığı bir paylaşımda derbiye dair tahminini de açıklarken totem yaptığını duyurdu. Nara paylaşımında “Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maçta totem yapmıştım. Bugün yine o totemi yaptım, yani Galatasaray kazanacak.” ifadelerini kullandı.
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