SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı! Totem yaptığını itiraf etti

Wanda Nara Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı! Totem yaptığını itiraf etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derbinin skorunu tahmin etti. İşte detaylar...

Wanda Nara Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı! Totem yaptığını itiraf etti

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Icardi, Fenerbahçe derbisini izlemek üzere İstanbul'a gelirken, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara da İstanbul'a geldi.

İlginizi Çekebilir

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

 Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

 Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

 Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili olay iddia!

Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili olay iddia!

 Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan şoke eden benzetme

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan şoke eden benzetme

 Stada gelen Galatasaray taraftarları bir notla karşılaştı!

Stada gelen Galatasaray taraftarları bir notla karşılaştı!

DERBİYE GİTMİYOR

wanda-nara-3

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı saatlerde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 17. Best of Europe Awards ödül törenine katılacak olan Wanda Nara’ya “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülü verilecek.

"G.SARAY 3-0 KAZANACAK"

icardi-yandi-500-bin-euro-tazminat-wanda-nara-yi-kesmedi-ultra-luks-iki-villaya-da-goz-koydu_1740320972-1024x576

Öte yandan Nara, yaptığı bir paylaşımda derbiye dair tahminini de açıklarken totem yaptığını duyurdu. Nara paylaşımında “Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maçta totem yapmıştım. Bugün yine o totemi yaptım, yani Galatasaray kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çıldırtan paylaşım!Barış Alper'den Mert Hakan'ı çıldırtan paylaşım!
Biletler karaborsaya düştü! Fiyat dudak uçuklattı, yabancılardan yoğun ilgi varBiletler karaborsaya düştü! Fiyat dudak uçuklattı, yabancılardan yoğun ilgi var
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Wanda Nara Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Athena Gökhan'a deplasman şoku! Otobüse bile binemedi

Athena Gökhan'a deplasman şoku! Otobüse bile binemedi

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çıldırtan paylaşım!

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çıldırtan paylaşım!

Wanda derbinin skorunu açıkladı! Taraftarı kızdırdı

Wanda derbinin skorunu açıkladı! Taraftarı kızdırdı

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Stada gelen Galatasaray taraftarları bir notla karşılaştı!

Stada gelen Galatasaray taraftarları bir notla karşılaştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.