SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray imzayı resmen açıkladı! "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

Galatasaray imzayı resmen açıkladı! "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

17.01.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak 19 yaşındaki futbolcu Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray imzayı resmen açıkladı! "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"
Özgür Baran Aksaka

Özgür Baran Aksaka

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke olduGalatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu
Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!
Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray imza aday galatasaray transfer yaşında sezon verildi yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

O sözler sonrası Jesus bile şaşkın! "Ağır futbol kusuru"

O sözler sonrası Jesus bile şaşkın! "Ağır futbol kusuru"

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.