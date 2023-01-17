Galatasaray imzayı resmen açıkladı! "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
✍️Galatasaray, altyapıdan yetişen Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. pic.twitter.com/dKJ26d8Oyf— Mynet Spor (@mynetspor) January 17, 2023