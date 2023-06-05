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Galatasaray'ın şampiyonluğunda Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu

05.06.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Gomis sahaya Aleyna Tilki ile çıktı. Aleyna Tilki'nin minicik eteği ve kırmızı sütyeni ile sahnede şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. O sırada spikerlerin arasında geçen diyalog da gündemde yer eden bir detaydı. Akla ise hemen Aynur Aydın geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray aldığı galibiyetin ardından resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis ve ailesiyle sahneye çıktı. O anlarda Tilki'nin kıyafeti de gözlerden kaçmadı.

Spiker Murat Yenersoy o anlarda "Aleyna Tilki 2018’de buraya kırmızı elbiseyle çıkmıştı şu an bembeyaz" diyerek detay verirken diğer spiker Özkan Öztürk ise "Her detayı da hatırlıyorsun?" dedi.

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Spikerin "Hafızam kuvvetlidir Özkan" demesi sosyal medyada ti'ye alındı. O anlar için "Özkan'ın başını yakacaksınız" yorumları geldi.

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AYNUR AYDIN DİYALOĞU

Murat Yenersoy'un Beşiktaş şampiyonluğu için sahneye çıkacak olan Aynur Aydın'ı anonsundan da Özkan Öztürk "Seversin" diyerek verdiği yanıtla gündem olmuştu.

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