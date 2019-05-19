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TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 19.05.2019 20:51 | Son Güncelleme

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının son anlarında büyük gerginlik yaşandı. İki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanırken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak tribüne gönderildi.

TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının son bölümünde iki takım yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

Maçın 78. dakikasında Galatasaray skorda 2-1 öndeyken sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda ile turuncu-lacivertli ekipten Mahmut Tekdemir arasındaki gerginlik, yedek kulübelerine yansıdı.

Medipol Başakşehir yedek kulübesi önündeki gerginlik sırasında itişmeler yaşanırken, Galatasaray kenar yönetiminin de olaya müdahale etmesiyle gerginlik büyüdü. Maçın oynandığı sırada gerginlik sürdü. Müsabaka hakemi Cüneyt Çakır, yaşanan duruma müdahale etti.

Cüneyt Çakır, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı, Medipol Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.

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galatasaray Başakşehir fatih terim Hasan Şaş Orhan Ak

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