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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a aşk hayatı soruldu! Hadise ve eski eşinin adını duyunca kahkahayı basıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 08:07
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Hadise ile anıldıktan kısa süre sonra eski eşiyle yeniden bir araya gelen Okan Buruk'a aşk hayatı soruldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a aşk hayatı soruldu! Hadise ve eski eşinin adını duyunca kahkahayı basıp...

2007 yılında dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş'un boşandığı iddiası geçtiğimiz aylarda gündeme geldi. Sessiz sedasız boşanan ünlü çift 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvurmuş ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçmişti.

Boşanma haberleri sonrası başarılı teknik direktör Hadise ile de anıldı. Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin yabancı bir yönetmen olduğu konuşulmuştu.

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Muhabirlere yakalanan Okan Buruk'un keyfinin yerinde olduğu görüldü. Aracına binerken aşk hayatı sorulan Okan Buruk tepkisiyle de dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN KEYFİ YERİNDE

Muhabirler "E sürekli de hakkınızda iddialar çıkıyor Okan Bey, Hadise hanımla aşk iddiaları eski eşinizle barışma iddiaları..." deyince Okan Buruk kahkaha atarak "Ne iddiası ya?" diyerek tepki verdi.

Okan Buruk sorulara yanıt vermeyerek evinin yolunu tuttu. (2. Sayfa)

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Okan Buruk
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