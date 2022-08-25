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Galatasaraylı Arda Turan'dan manidar paylaşım : "Öfke ile sevgi aynı oranda olur"

25.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü takım FC Barcelona'da da forma giyen Turan, Galatasaray'dan ayrılmasıyla uzun süre konuşulmuştu. Arda Turan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı manidar paylaşımla dikkat çekti.

Galatasaraylı Arda Turan'dan manidar paylaşım : "Öfke ile sevgi aynı oranda olur"

35 yaşındaki Arda Turan Galatasaray'dan ayrılması ve açıklamalarıyla bir süre gündemde yer almıştı. Turan, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"ÖFKE İLE SEVGİ AYNI ORANDA OLUR"

Futbol ile alakalı belgesel izleyen Arda Turan yapımda, "Taraftarların bir oyuncuya duydukları öfke ile sevgi aynı oranda olur" yazdığı kısmı sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaraylı Arda Turan'dan manidar paylaşım :

"GALATASARAY'A BİR KIRGINLIĞIM YOK"

Galatasaray ile bir kırgınlığı olmadığının söyleyen Turan şu ifadeleri kullanmıştı: "Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum, kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği."

"GALATASARAY'A YÜK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'daki serüvenine ilişkin konuşan Turan, "Bazen Galatasaray'a yük olduğumu da düşünüyorum. Önce bir eğitim alacağım bu konuyla ilgili. Çok fazla ses olunca inandığınız yoldan gidemiyorsunuz. Türkiye'de sabır olmadığı için işler kötü gittiğinde planınızı bozmak zorunda kalıyorsun" demişti.


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