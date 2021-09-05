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Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı’ya evlenme teklifi etti

05.09.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Peri Ispartalı’ya evlenme teklifi etti. Çiftin geçtiğimiz haftalarda Arda Turan’ın teknesinde samimi görüntüleri basına sızmıştı. Galatasaray Kulübü, görüntüleri sızdıranları kınamıştı.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı’ya evlenme teklifi etti

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile dünyaevine giriyor. Son zamanlarda lisans konusu yüzünden gündemden düşmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirme kararı aldı.

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Sarı-Kırmızılı takımda Ç.Rizespor'la yaşanan lisans krizi yüzünden forma giyemeyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÜĞÜN VAR

Peri Ispartalı ise Oğulcan'ın teklifini kabul etti. Çiftin önümüzdeki yaz görkemli bir düğünle evlenmesi bekleniyor.

Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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