Galaxy Note serisi tamamen ortadan kalkıyor

Samsung Galaxy Note serisiyle ilgili haberler, son sürümden bu yana bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen gelmeye devam ediyor. Şu anda neredeyse 2021’in sonu ve bu yıl piyasaya sürülen herhangi bir Note serisi telefonun işareti yok. 2021’de Samsung’un sunduğu tek amiral gemisi teklifi, S21 serisi oldu ve ondan S21 Ultra, stylus kalem desteğiyle geldi.

Ne olursa olsun, başka bir Samsung yetkilisi kısa süre önce yeni bir Galaxy Note cihazının çıkış tarihinin artık 2022 olarak belirlendiğini doğruladı. Yaklaşan Galaxy S22 Ultra cihazının gerçek bir halef olarak lanse edildiğini düşünürsek, haberler biraz yersiz geliyor. Kutulu bir tasarım ve bir S Pen yuvası ile tamamlanan Note 20 Ultra’ya. Her şeyi bir araya getirdiğimizde, sanki Samsung, Note serisi hakkında karar verememiş gibi.

Yine de Samsung’un Fold serisine olan inancı hiç de yersiz değil. Şirket , 2021’in ilk yarısında dünya çapında yaklaşık 2,3 milyon katlanabilir satmayı zaten başardı. Buna 2021’in ikinci yarısında piyasaya sürülen çok başarılı Galaxy Z Flip3 5G cihazı dahil değil…

Note serisini ortadan kaldırmak, Samsung’a katlanabilir ürünleri, özellikle de şirketin gelecek yıl 13 milyon adet satmayı planladığı Z Flip serisi için artan bir üretim kapasitesi sunmasını sağlayacak.

Ve zaten Galaxy Note serisini özleyenlere gelince, atılanın sadece ‘Note’ adının olduğunu bilmek iç açıcı olacak. Serinin mirası, Galaxy S22 Ultra ile yaşayacak ve sızıntılar, özelliklerin çoğunu Galaxy Note 20 Ultra’dan devralacağını ve belki de daha fazlasını sunacağını gösteriyor.

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