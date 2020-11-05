Galaxy Z Fold 2 gibi: Samsung Galaxy W21 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Fold 2'yi piyasaya sürerek rakipleriyle bir yarış içerisine girdi. Samsung'un bu konuda rakipleri Huawei Mate Xs ve Motorola Razr gibi katlanabilir akıllı telefonlara imza atan akıllı telefon üreticileriydi. Fakat Güney Koreli firma, diğer firmalara nazaran Galaxy Z Fold 2 için tek bir sürüm duyurmayı tercih etmedi. Lüks detaylara sahip Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition ve Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition da katlanabilir akıllı telefonların sürümleri arasındaydı. Şimdi ise bu modellerin arasına Galaxy Z Fold 2 ile aynı altyapıyı kullanan yeni bir model daha eklendi; Bu model Samsung Galaxy W21 5G.

SAMSUNG GALAXY W21 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Galaxy W21 5G tasarım olarak Galaxy Z Fold 2 ile benzerlikler taşıyor. İçe doğru katlanan bir yapıya sahip olan telefon, ön tarafındaki 6,23 inçlik 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana ek olarak, içinde 7,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran daha taşıyor. Altın sarısı rengiyle ilginç gözüken Galaxy W21 5G, gücünü ise Snapdragon 865 Plus işlemcisinden alırken, bu işlemciye 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 4.500 mAh değerindeki pilin ise 25W hızlı şarjı desteklediğini belirtelim.