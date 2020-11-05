HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Z Fold 2 gibi: Samsung Galaxy W21 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy Z Fold 2 gibi: Samsung Galaxy W21 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 09:32 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy W21 5G resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Fold 2 ile aynı altyapı üzerine kurulan Samsung Galaxy W21 5G, tasarımıyla ve bazı özellikleriyle firmanın son katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'den ayrışıyor. Galaxy W21 5G fiyatı ile ise oldukça şaşırtıyor.

Galaxy Z Fold 2 gibi: Samsung Galaxy W21 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Fold 2'yi piyasaya sürerek rakipleriyle bir yarış içerisine girdi. Samsung'un bu konuda rakipleri Huawei Mate Xs ve Motorola Razr gibi katlanabilir akıllı telefonlara imza atan akıllı telefon üreticileriydi. Fakat Güney Koreli firma, diğer firmalara nazaran Galaxy Z Fold 2 için tek bir sürüm duyurmayı tercih etmedi. Lüks detaylara sahip Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition ve Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition da katlanabilir akıllı telefonların sürümleri arasındaydı. Şimdi ise bu modellerin arasına Galaxy Z Fold 2 ile aynı altyapıyı kullanan yeni bir model daha eklendi; Bu model Samsung Galaxy W21 5G.

SAMSUNG GALAXY W21 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Galaxy W21 5G tasarım olarak Galaxy Z Fold 2 ile benzerlikler taşıyor. İçe doğru katlanan bir yapıya sahip olan telefon, ön tarafındaki 6,23 inçlik 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana ek olarak, içinde 7,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran daha taşıyor. Altın sarısı rengiyle ilginç gözüken Galaxy W21 5G, gücünü ise Snapdragon 865 Plus işlemcisinden alırken, bu işlemciye 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 4.500 mAh değerindeki pilin ise 25W hızlı şarjı desteklediğini belirtelim.

Samsung Galaxy W21 5G özellikleri

Yeni katlanabilir akıllı telefon arka tarafında 12 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olmak üzere üç kamera taşıyor. Bu kameralar, Galaxy Z Fold 2'de olduğu gibi dikey bir şekilde dizilmiş durumda. Ön tarafta ise telefonun 10 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası mevcut. Bu kameranın bir örneği daha içteki ekranın nokta çentiğinde bulunuyor.

Samsung Galaxy W21 5G fiyatı

Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!

İŞTE GALAXY W21 5G'NİN FİYATI

Samsung Galaxy W21 5G fiyatı için firma yaklaşık 3 bin dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Telefondan sadece 50 bin adet üretilecek. Galaxy W21 5G şimdilik Çin'e özel olarak satılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Kardeşine benzeyen akıllı telefon resmen tanıtıldı!Kardeşine benzeyen akıllı telefon resmen tanıtıldı!
Kasım ayında hangi balık yenir?Kasım ayında hangi balık yenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple iPhone 5C'yi rafa kaldırdı
Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekti!
Hem iOS hem Android: AnTuTu ekim ayının en iyi akıllı telefonlarını açıkladı!
Ekim ayının en iyi telefonları sıralandı! Lider el değiştirdi
Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!
Yeni amiral gemisi için çok konuşulacak iddia!
Realme V5 5G'ye benziyor: Oppo K7x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Kardeşine benzeyen akıllı telefon resmen tanıtıldı!
Google ile Rekabet Kurulu arasındaki kritik toplantı gerçekleşti!
Google ile Rekabet Kurulu arasında kritik toplantı!
Oppo A73 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A73'ün fiyatı ve özellikleri
AMOLED ekranlı yeni telefon Türkiye'de! İşte fiyatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.