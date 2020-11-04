Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!

Jon Prosser Apple hakkında yaptığı sızıntılarla bilinen ve iPhone 12 öncesi yaptığı paylaşımlarla iPhone 12'yi bildiren isim olarak tanınıyor. Daha çok Apple ürünleri hakkında analizlerini paylaşan ünlü sızıntı kaynağı, bu kez herkesi şaşırtmayı başardı. Zira Jon Prosser bu sefer bir Apple ürününü değil, Samsung ürününe dair bazı bilgiler paylaştı. Prosser'ın paylaştığı bilgiler ise Samsung Galaxy S21'e aitti.

SAMSUNG GALAXY S21 ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi için resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü sızıntı kaynağı, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunun detaylarını da paylaştı. Buna göre Galaxy S21 ailesi üç modelden oluşacak ve modeller Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus ve Samsung Galaxy S21 Ultra olarak sıralanacak. Üç modelin üçü de Samsung'un 14 Ocak 2021'de düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde. Ancak paylaştıkları

bununla da sınırlı değil.

GALAXY S21 AİLESİNİN RENKLERİNİ DE PAYLAŞTI

One UI 3.0 arayüzü ile gelecek Samsung Galaxy S21 modellerinin ön sipariş programı da Prosser tarafından paylaşılmış durumda. Buna göre Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra tanıtıldığı gün ön siparişe açılacak. Telefonlar siyah, beyaz, gri, gümüş, mor ve pembe renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak ve ilk siparişler 29 Ocak'ta hem mağazalara hem de tüketicilere ulaşacak.