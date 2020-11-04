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Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple analizleriyle tanınan ve iPhone 12 hakkında başarılı sızıntılar yapan Jon Prosser, bu kez Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihine dair detayları paylaştı. Üstelik paylaşımda Galaxy S21'e dair başka bilgiler de var.

Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi için çok konuşulacak iddia!

Jon Prosser Apple hakkında yaptığı sızıntılarla bilinen ve iPhone 12 öncesi yaptığı paylaşımlarla iPhone 12'yi bildiren isim olarak tanınıyor. Daha çok Apple ürünleri hakkında analizlerini paylaşan ünlü sızıntı kaynağı, bu kez herkesi şaşırtmayı başardı. Zira Jon Prosser bu sefer bir Apple ürününü değil, Samsung ürününe dair bazı bilgiler paylaştı. Prosser'ın paylaştığı bilgiler ise Samsung Galaxy S21'e aitti.

SAMSUNG GALAXY S21 ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi için resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü sızıntı kaynağı, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunun detaylarını da paylaştı. Buna göre Galaxy S21 ailesi üç modelden oluşacak ve modeller Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus ve Samsung Galaxy S21 Ultra olarak sıralanacak. Üç modelin üçü de Samsung'un 14 Ocak 2021'de düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde. Ancak paylaştıkları
bununla da sınırlı değil.

GALAXY S21 AİLESİNİN RENKLERİNİ DE PAYLAŞTI

One UI 3.0 arayüzü ile gelecek Samsung Galaxy S21 modellerinin ön sipariş programı da Prosser tarafından paylaşılmış durumda. Buna göre Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra tanıtıldığı gün ön siparişe açılacak. Telefonlar siyah, beyaz, gri, gümüş, mor ve pembe renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak ve ilk siparişler 29 Ocak'ta hem mağazalara hem de tüketicilere ulaşacak.

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SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Galaxy S21 özellikleri için henüz doğrulanmış bir bilgi yok. Fakat beklentiler akıllı telefonun belirli pazarlarda Snapdragon 875 işlemcisinden, belirli pazarlarda ise Exynos 2100 işlemcisinden güç almasından yana. Ayrıca telefonun yine nokta çentik ile geleceği konuşuluyor. Kamera tarafında ise Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ın üç kamera kurulumu ile, Galaxy S21 Ultra'nın ise dört kamera kurulumu ile gelmesi muhtemel. Bakalım Galaxy S21 beklentileri karşılayacak mı?

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