Galaxy Z Fold 3 için özel kalem üretildi

Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz gün Galaxy Z Fold 3 için özel olarak tasarlanan S Pen Fold Edition'ı da piyasaya sürdü. Ancak katlanabilir telefon S Pen Pro ile de uyumlu. Ancak cihazı başka bir S Pen ile kullanmak katlanabilir ekranına zarar verebilir. Normal bir S Pen kullanmak, ucunun tasarımı nedeniyle Galaxy Z Fold 3'ün ekranında kalıcı fiziksel hasara neden olabilir.

Bu bilgi, Samsung'un önceki nesle göre dayanıklılığı yüzde 80 artırdığını iddia ettiği yeni bir koruyucu film kullanan Fold 3'e rağmen geliyor. Daha önce belirtildiği gibi, sorun normal S Pen'deki uç tasarımında yatmaktadır. Yeni S Pen Fold Edition ve S Pen Pro, temel modellerde bulunmayan Pro Tips özelliğine sahip.

Bu yeni uçlar normal uçlardan daha yumuşaktır ancak en önemli özelliği ucun geri çekilebilir mekanizmasıdır . Bu, kullanım sırasında basınç uygulandığında ucun katlanabilir ekrana zarar vermesini önler. Bu nedenle, bir şekilde S Pen'i Fold 3 ile eşleştirmeyi başarsa bile, 1.800 ABD Doları tutarındaki katlanabilir akıllı telefonlarına potansiyel olarak zarar verebilir. Yani yaklaşık 17 bin TL verilecek bir cihaza bu kadar basit bir nedenden dolayı zarar verebilirsiniz.

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