Galaya siyahlar içinde geldi! Bige Önal cesur tarzıyla tam not aldı

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelen ünlü oyuncu Bige Önal son dönemde özel hayatı ve açıklamaları ile gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak kadrosunda yer aldığı senaryo ve yönetmenliğini komedyen Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezon lansmanında boy gösterdi.

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Geceye siyahlar içerisinde gelen Bige Önal cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Siyah mini elbisesi, siyah ceketi ve siyah külotlu çorabı ile dikkat çeken Önal bu karelerini peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

Bige Önal'ın iddialı pozları kısa sürede beğeni toplarken ünlü isme; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.