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  4. 10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ: Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ: Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

09.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım mesajları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan Atatürk'ü Anma Günü öncesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'da hayata gözlerini yumdu. Saat 09.05'te yaşamını yitiren Atatürk her sene o gün aynı saatte anılıyor. O gün WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapmak isteyenler, duygusal, yeni, resimli 10 Kasım mesajlarını inceliyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma  Günü mesajları!

10 Kasım mesajları ve anma sözleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 84 yıl önce 10 Kasım tarihinde hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Atatürk için, o gün saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşuna geçilecek. Biz de WhatsApp ve Twelegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Intagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceğini resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma  Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli 10 Kasım mesajları...

RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI

10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

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