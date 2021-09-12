11 Eylül'de MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isim merak konusu oldu. Yarışmacılardan bugün ilk olarak Hasanpaşa köfte yapması istendi. Yaratacılık oyununda ise yarışmacılar yine hünerlerini gösterdi. Peki 11 Eylül'de MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

11 EYLÜL MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren yedek yarışmacı merak ediliyor. 11 Eylül'de yayınlanan bölüm sonrası ana kadroya giren isim de netlik kazandı.

İlk turda yarışmacılardan Hasanpaşa köfte yapmaları istendi. Yarışmacılar, gecenin en iyi yemeğini yapmak ve isminin yazılı olduğu önlüğü kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Programda yedek yarışmacılar; Araz, Samet, Merve, Zerda, Ateş, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İlk turda yarışmacılardan istenen Hasanpaşa köfteyi en iyi yapan; Mete, Rabia, Samet, Merve, Ateş ve Pelin ise bir üst tura çıktı.

Yarışmacılara ana ürün olarak ise vişne verildi. Tadımın ardından şefler, yaptıkları değerlendirme sonucunu açıkladı. Buna göre Altıncı Samet, beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü ise Merve oldu.