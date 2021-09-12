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11 Eylül'de MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

12.09.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden giren 3. isim merak konusu oldu. Yarışmacılar bugün de ana kadroya girmek için karşı karşıya geldi. İlk olarak Hasanpaşa köfte yapmaya çalışan yarışmacılardan kazananlar final etabına katılmaya hak kazandı. Peki 11 Eylül'de MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isim merak konusu oldu. Yarışmacılardan bugün ilk olarak Hasanpaşa köfte yapması istendi. Yaratacılık oyununda ise yarışmacılar yine hünerlerini gösterdi. Peki 11 Eylül'de MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

11 EYLÜL MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren yedek yarışmacı merak ediliyor. 11 Eylül'de yayınlanan bölüm sonrası ana kadroya giren isim de netlik kazandı.
İlk turda yarışmacılardan Hasanpaşa köfte yapmaları istendi. Yarışmacılar, gecenin en iyi yemeğini yapmak ve isminin yazılı olduğu önlüğü kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi.
Programda yedek yarışmacılar; Araz, Samet, Merve, Zerda, Ateş, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İlk turda yarışmacılardan istenen Hasanpaşa köfteyi en iyi yapan; Mete, Rabia, Samet, Merve, Ateş ve Pelin ise bir üst tura çıktı.
Yarışmacılara ana ürün olarak ise vişne verildi. Tadımın ardından şefler, yaptıkları değerlendirme sonucunu açıkladı. Buna göre Altıncı Samet, beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü ise Merve oldu.
Gün sonunda son iki isim arasında kazanan ise yedeklerden MasterChef 2021 ana kadrosuna giren isim Ateş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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