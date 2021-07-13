15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! En güzel, en anlamlı 15 Temmuz mesajları

2016 yılında gerçekleşen kanlı darbe girişimi sonucunda vatanını korumak isteyen birçok kişi gazi ve şehit olmuştu. Gazi ve şehit olan vatandaşlarımız çeşitli törenlerle ve etkinliklerde anılıyor. İşte 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! En güzel, en anlamlı 15 Temmuz mesajları...

15 Temmuz mesajları

* 15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun. * Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim. * Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun. * Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.