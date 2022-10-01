16 kişiye mezar olmuştu! Gaziantep'teki kazada ihmaller zinciri, tesadüfler, çok acı detay...

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammet Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında bulunan 16 kişi hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan 47 yaşındaki Gülten Erpek’in ifadeleri ortaya çıktı. Feci kazada Umut ve Muhammet isimli 2 çocuğu da ölen anne Gülten Erpek, verdiği ifadesinde kaza öncesinde yaşananları ve dehşet anlarını anlattı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Anne Gülten Erpek, kaza anında Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsün en önündeki 1,2 ve 3 numaralı koltuklarda çocukları Muhammet, Umut ile birlikte oturduklarını ifade etti. İHA muhabirleri ile aynı ismi taşıyan Muhammet ve Umut kardeşler kazada hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Günler süren tedavinin ardından yaşama tutunan ve 2 çocuğunu da kaybeden acılı anne, ifadesinde dehşet anında yaşananları anlatırken olay öncesinde yaşanan ihmaller zincirine de ortaya serdi.