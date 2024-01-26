16 yaşındayken 40 yaşındaki biriyle evlendirildi! Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi! 'Orada ölmek istemiyorum'

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa pavyonda çalışan 18 yaşındaki Seda Nur'un anlattıkları damga vurdu.





HİKAYESİ ESRA EROL'A DAMGA VURDU

Henüz 8 yaşındayken annesi tarafından terk edilen Seda Nur Esra Erol'dan annesini bulması için yardım istedi.

Sıcak bir yuva istediğini söyleyen Seda Nur 'Orada ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşları içinde hayat hikayesini anlattı.

Seda Nur annesinin onları terk etmesinin ardından babasının evlendiği ve üvey annesinin onları istemediğini söyledi. Nur, ''Babam evlendi. Evlendiği kadın bizi kendi çocuğu gibi görmedi. 16 yaşında 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum.'' dedi.

Seda Nur "Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kaldım. 18 yaşındayım. Pavyonda çalışıyorum. Niye? Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam." diyerek isyan etti.