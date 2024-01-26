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  4. 16 yaşındayken 40 yaşındaki biriyle evlendirildi! Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi! 'Orada ölmek istemiyorum'

16 yaşındayken 40 yaşındaki biriyle evlendirildi! Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi! 'Orada ölmek istemiyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 13:21 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Her hafta farklı konuların işlendiği programa bu defa 18 yaşındaki Seda Nur'un anlattıkları damga vurdu. Pavyonda çalıştığını söyleyen Seda Nur 8 yaşındayken kendisini terk eden annesini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Seda Nur'un hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa pavyonda çalışan 18 yaşındaki Seda Nur'un anlattıkları damga vurdu.

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HİKAYESİ ESRA EROL'A DAMGA VURDU

Henüz 8 yaşındayken annesi tarafından terk edilen Seda Nur Esra Erol'dan annesini bulması için yardım istedi.
Sıcak bir yuva istediğini söyleyen Seda Nur 'Orada ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşları içinde hayat hikayesini anlattı.
Seda Nur annesinin onları terk etmesinin ardından babasının evlendiği ve üvey annesinin onları istemediğini söyledi. Nur, ''Babam evlendi. Evlendiği kadın bizi kendi çocuğu gibi görmedi. 16 yaşında 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum.'' dedi.
Seda Nur "Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kaldım. 18 yaşındayım. Pavyonda çalışıyorum. Niye? Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam." diyerek isyan etti.
Esra Erol hikayesiyle herkesi üzen Seda Nur'un annesi Songül'ün buldu ancak annesi kızı ile görüşmek istemedi.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da anne yaşında
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