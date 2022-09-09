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  4. 17 yıllık evli olan çift sosyal medyadan yeni aşklarına seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti arıyoruz”

17 yıllık evli olan çift sosyal medyadan yeni aşklarına seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti arıyoruz”

09.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 36 yaşındali Stephanie ve 38 yaşındaki Billy Ledbetter 17 yıllık evliliklerinde yeni bir sayfa açtıklarını dile getirdi. Mutlu bir evlilikleri olduğunu ifade eden çift ilişkilerine yeni bir heyecan getirmek için çok eşliliğe yöneldiklerini söyledi. Çift sosyal medyadan ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çift aradıklarını dile getirdi.

36 yaşındaki Stephanie ve 38 yaşındaki Billy Ledbetter, 2004 yılında bir havaalanında tanıştıktan sonra kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve evlenmeye karar verdiler. 17 yıllık evliliklerinin ardından kendilerinin değiştiğini ifade eden çift ilişkilerine yeni bir renk getirmek için çok eşli ilişki arayışına girdi.

“İLİŞKİMİZ GÜÇLENDİ VE DAHA MUTLUYUZ”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde yaşayan Stephanie ilişkilerini renklendirme arayışının uzun zaman öncesine dayandığını söyleyerek, “17 yıllık evliliğin ardından internetten satın alabileceğimiz her oyuncağı aldık ve denedik. Partnerim işleri biraz daha renklendirmek istedi ve denemek istediği derin bir fanteziyle bana geldi. Garipsemedim ve sadece ‘tamam’ dedim. Nasıl yapılacağını araştırmak istedim. Tek sorun şu ki, hiçbir zaman başka bir erkekle birlikte olmadım ve olmayacağım ama aynı zamanda her zaman bayanlarla da birlikte olmak istedim.” dedi.
18 yaşındayken şimdiki eşiyle tanıştığını dile getiren Stephanie, “Evlendiğimizde ikimizde çok gençtik. Ben 18 yaşındaydım, Billy ise 21. Hayat dolu yaşamak ve artık hiçbir şeyi kaçırmak istemediğimize karar verdik. Aslında inançlarımız ve toplumsal baskılar buna engel oluyordu. Bütün engelleri bir kenara bırakmak istedik” diye konuştu.
Çok eşli ilişkileri sırasında en fazla iki alkol tükettiklerini ve ‘ıstakoz’ kelimesinin aralarındaki bir şifre olduğunu ifade eden Stephanie, “Istakoz denildiğinde ikimizde nerede olursak olalım yaptığımı şeye son veriyoruz. Yeni yaşam tarzımın en sevdiğim yanı ne kadar özgür olabileceğim. Benzer düşünen çiftlerle yaşadığımız tüm yeni ve heyecan verici deneyimleri seviyorum. İkimizin de hayatında pek çok şey değişti. İlişkimiz güçlendi ve artık daha mutluyuz. Şimdi İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti arıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
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