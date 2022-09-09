17 yıllık evli olan çift sosyal medyadan yeni aşklarına seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti arıyoruz”

36 yaşındaki Stephanie ve 38 yaşındaki Billy Ledbetter, 2004 yılında bir havaalanında tanıştıktan sonra kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve evlenmeye karar verdiler. 17 yıllık evliliklerinin ardından kendilerinin değiştiğini ifade eden çift ilişkilerine yeni bir renk getirmek için çok eşli ilişki arayışına girdi.

“İLİŞKİMİZ GÜÇLENDİ VE DAHA MUTLUYUZ”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde yaşayan Stephanie ilişkilerini renklendirme arayışının uzun zaman öncesine dayandığını söyleyerek, “17 yıllık evliliğin ardından internetten satın alabileceğimiz her oyuncağı aldık ve denedik. Partnerim işleri biraz daha renklendirmek istedi ve denemek istediği derin bir fanteziyle bana geldi. Garipsemedim ve sadece ‘tamam’ dedim. Nasıl yapılacağını araştırmak istedim. Tek sorun şu ki, hiçbir zaman başka bir erkekle birlikte olmadım ve olmayacağım ama aynı zamanda her zaman bayanlarla da birlikte olmak istedim.” dedi.

18 yaşındayken şimdiki eşiyle tanıştığını dile getiren Stephanie, “Evlendiğimizde ikimizde çok gençtik. Ben 18 yaşındaydım, Billy ise 21. Hayat dolu yaşamak ve artık hiçbir şeyi kaçırmak istemediğimize karar verdik. Aslında inançlarımız ve toplumsal baskılar buna engel oluyordu. Bütün engelleri bir kenara bırakmak istedik” diye konuştu.