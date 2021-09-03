2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef'te bugün iki takım da kıran kırana mücadele verdi. Takımlardan Fas mutfağına ait yedi yemekten oluşan bir menü hazırlanması istenildi. Peki 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

2 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Oyunu kaybetmiş olan takımdan iki isim ele potasına gitti. MasterChef jürileri yarışmacılardan Fas mutfağından bir lezzet yapmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım da kıran kırana yarıştı. Yemek tadımları sonrası 3-3 berabere kalan takımlarda tatlı ile kazanan takım kırmızılılar oldu.

Menüde yarışmacılardan şu yemekler istendi; Harira çorbası, Shakshuka, Tavukklu cous cous, Kefta tajine, Halwa Tmar, Maaokuda, Chermolulalı balık.

Oyunu kaybetmiş olan mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık yarışı yaptı. Tabaklarıyla kendini belli eden ve yaratıcılık turunda dokunulmaz olan isim ise Milhan oldu. Dokunulmazlığı alan Milhan ise üçüncü aday olarak Hasan'ı seçti.