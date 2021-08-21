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20 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

21.08.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te yarışmacılar bugün ana kadro için son şanslarını denedi. Daha önce 14 kişinin yarışmak için hak kazandığı ana kadroya bu akşam 1 kişi daha adını yazdırdı ve toplamda 15 kişi ana kadroda yer almış oldu. Peki 20 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Final turu heyecanını devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar bugün ana kadroya girebilmek için yarışmaya devam etti. 14 kişinin yarışmak için hak kazandığı ve yarışmacıların kadroda yer almak için son şanslarını denediği yarışmada, günün kazanan ismi belli oldu. Peki 20 Ağustos günü MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

20 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te toplamda 14 kişi adını ana kadroya yazdırmıştı. Bu akşam ana kadroya girmek için Rabia, Pelin, Melis, Suzan, Şükrü, Emre, Nergiz, Mustafa, Yiğit, Atakan ve Nejdet mücadele verdi.
Adını ana kadroya yazdırmak için yarışan yarışmacılar, son şanslarını değerlendirmek amacıyla en iyi yemeği yapmak için yarıştılar.
MasterChef'in 3. grubunda Tahsin, Eren, Mert ve Safanur ana kadroya kalmıştı.
Bugünkü yarışma sonucunda ise Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi.

15. İSİM EMRE BÜBER OLDU!

15. İSİM EMRE BÜBER OLDU!
Yaratıcılık oyununda en iyi yemeği yapan Emre Büber ise ana kadroya girmeye hak kazanarak 15. yarışmacı seçildi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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