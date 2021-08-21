20 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te bugün kim kazandı?

Final turu heyecanını devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar bugün ana kadroya girebilmek için yarışmaya devam etti. 14 kişinin yarışmak için hak kazandığı ve yarışmacıların kadroda yer almak için son şanslarını denediği yarışmada, günün kazanan ismi belli oldu. Peki 20 Ağustos günü MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

20 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te toplamda 14 kişi adını ana kadroya yazdırmıştı. Bu akşam ana kadroya girmek için Rabia, Pelin, Melis, Suzan, Şükrü, Emre, Nergiz, Mustafa, Yiğit, Atakan ve Nejdet mücadele verdi.

Adını ana kadroya yazdırmak için yarışan yarışmacılar, son şanslarını değerlendirmek amacıyla en iyi yemeği yapmak için yarıştılar.

MasterChef'in 3. grubunda Tahsin, Eren, Mert ve Safanur ana kadroya kalmıştı.

Bugünkü yarışma sonucunda ise Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi.