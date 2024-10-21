MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi? Nevzat'ın elenmesine yorum yağdı

MasterChef'te kim elendi? Nevzat'ın elenmesine yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 07:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eleme potasında yer alan; Onur, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper bir hafta daha yarışmada kalabilmek için canla başla mücadele etti. Gecenin sonunda Nevzat yarışmaya veda etti. Seyirciler sosyal medyada "Çok erken oldu" dedi.

MasterChef'te gergin geceden haftanın ardından eleme akşamı geldi. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde, hayallerine devam edebilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti?

Eleme potasında yer alan; Onur, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan, 'Bolu Kızılcık Tarhanası'ndan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

En başarısız tabağı yapan yarışmacı iki etaplı finalin ardından MasterChef'e veda eden son isim oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarşmacı Nevzat oldu.

GZzYA1mXQAANvo0

Nevzat konuşmasında "Elimden gelen bu oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Bana burası çok şey kattı" dedi.

Sosyal medyada ise seyirciler Nevzat'ın elenmesini 'erken' olarak değerlendirdi ve şu paylaşımlar öne çıktı:

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.