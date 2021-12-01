20 yaşındaki model Amelia Gray Hamlin'in annesini gören inanamadı!

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin, 38 yaşındaki televizyon ünlüsü sevgilisi Scott Disick’ten ayrılmasıyle gündeme gelmişti.

Geç model, şimdi annesiyle yaptığı reklam çekimi ile adından söz ettiriyor.

Hamlin yaptığı açıklamada, "Annem yaptığı her şeyde çok korkusuz ve bu ruhu herkes görsün istedim" dedi.



Amelia Gray Hamlin'in annesi Rinna ise, yaptığı açıklamada, “Kızıımla ortak çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Anne kızı görenler "Güzellik genetikten geliyor" yorumunda bulundu.