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20 yaşındaki model Amelia Gray Hamlin'in annesini gören inanamadı!

01.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki model Amelia Hamlin, yüzü olduğu kozmetik firmasının tanıtımı için annesiyle kamera karşısına geçti. Genç modelin annesini görenler, "güzellik genetik" yorumunda bulundu.

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin, 38 yaşındaki televizyon ünlüsü sevgilisi Scott Disick’ten ayrılmasıyle gündeme gelmişti.

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Geç model, şimdi annesiyle yaptığı reklam çekimi ile adından söz ettiriyor.

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Hamlin yaptığı açıklamada, "Annem yaptığı her şeyde çok korkusuz ve bu ruhu herkes görsün istedim" dedi.
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Amelia Gray Hamlin'in annesi Rinna ise, yaptığı açıklamada, “Kızıımla ortak çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

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Anne kızı görenler "Güzellik genetikten geliyor" yorumunda bulundu.

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